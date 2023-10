Diretta Monza-Roma Primavera 2-3: segui la gara di oggi LIVE

MONZA - La Roma Primavera, dopo il pari col Milan e il ko con il Sassuolo, torna al successo battendo 3-2 il Monza in trasferta. Nel primo tempo Cherubini porta in vantaggio i giallorossi, che vengono però raggiunti nel finale da Berretta. Nella ripresa, la doppietta di Mlakar vale il tris della Roma che sembra al sicuro, ma nel finale il Monza spinge e accorcia le distanze con Ferraris. Con questo successo la Roma sale a quota 14 punti in classifica, quarta posizione a -1 dalla Lazio. Il Monza resta fermo a 7 punti.