Roma, antipasto show contro la Fiorentina: 6-1 della Primavera di Guidi

Roma, al Viola Park dominano i giallorossi

Una gara che si era messa in salita per la Roma che dopo appena sei minuti è passata in svantaggio con la rete firmata da Caprari. La formazione di Guidi però reagisce subito, trova il pareggio con Graziani e poi la ribalta con Costa. Nella ripresa la musica non cambia, anzi, e la Roma aumenta il parziale ancora con Graziani, che firma la sua personale doppietta, Pisilli, Alessio e Cherubini che fissano il punteggio sul 6-1. Un successo prestigioso per i giallorossi che certificano il secondo posto in classifica e si portano a -4 dall'Inter capolista con cui la prossima settimana si giocherà lo scontro diretto nella sfida in programma sabato 16 marzo alle 13.00.