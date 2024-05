Diretta Roma-Lazio: pareggio di Golic! Segui la semifinale Primavera LIVE

FIRENZE - Sul campo neutro del Viola Park va in scena il derby della Capitale tra Roma e Lazio , semifinale del Campionato Primavera , che decreterà l'avversaria del Sassuolo nella sfida Scudetto. Percorsi diversi per le squadre di Guidi e Sanderra , entrambe però motivatissime e non solo per la rivalità cittadina. Segui la diretta live della sfida e tutti gli aggiornamenti .

21:20

Primo tempo: Roma-Lazio 1-1 all'intervallo

Si chiude il primo tempo al Viola Park: Roma-Lazio 1-1. Partenza a razzo dei biancocelesti che vanno in vantaggio con Kone, reazione giallorossa e pari di Golic. Anche due legni a testa in una bellissima semifinale.

21:17

45' Roma-Lazio: comunicato il recupero

L'ultima conclusione del primo tempo è della Roma con un destro alto di Pagano dopo un apprezzabile palleggio. Un minuto di recupero al Viola Park.

21:14

42' Roma-Lazio: le squadre tirano il fiato

Nel finale di un intenso primo tempo, tirano il fiato le due squadre. Lazio svegliata dal gol del pari, Roma ora in fiducia.

21:12

39' Roma-Lazio: biancocelesti vicini al nuovo vantaggio!

Reagisce al pari giallorosso la Lazio, che sfiora il nuovo vantaggio. Punizione da destra velenosa con il mancino di Milani e grande reattività di Marin, che non si lascia ingannare!

21:09

35' Roma-Lazio: primo ammonito giallorosso

Derby vibrante e squadre che non si risparmiano: arriva il primo cartellino giallo per la Roma, con Pagano ammonito per un brutto fallo a metà campo.

21:08

34' Roma-Lazio 1-1: pareggio di Golic!

Arriva il meritato pari della Roma! Mischia nell'area laziale con Magro che si salva su Pisilli, poi un rimpallo favorisce Golic che firma l'1-1!

21:05

33' Roma-Lazio: ci ha provato anche Romano

Momento di grande difficoltà per la Lazio. Roma ancora al tiro con Romano, che non trova la porta. Giallorossi in forcing.

21:04

31' Roma-Lazio: palo e traversa nella stessa azione dei giallorossi!

Roma a un passo dal pareggio! Cherubini dai 30 metri spara un destro che centra il montante, al volo Alessio per il tap-in e traversa piena!

21:01

29' Roma-Lazio: clamorosa palla gol sprecata da Pisilli!

Splendida azione palla a terra per la Roma, che smarca al tiro Pisilli dal dischetto, conclusione pasticciata e Magro graziato!

21:00

28' Roma-Lazio: possesso prolungato dei giallorossi

Roma ora in partita. I giallorossi tengono il pallino del gioco in cerca dell'imbucata giusta. Lazio che si è abbassata troppo e non riesce più a ripartire con pericolosità.

20:56

24' Roma-Lazio: secondo ammonito tra i biancocelesti

Intervento da dietro di Kone sullo slalom di Oliveiras: giusta anche questa seconda ammonizione per la Lazio.

20:52

20' Roma-Lazio: cala il ritmo

Dopo un primo quarto d'ora frenetico, ora rallenta il ritmo del match. Roma che mantiene il possesso, ma che non trova spazi. Lazio di rimessa.

20:46

14' Roma-Lazio: tentativo di Cherubini

Arriva la reazione della Roma, che aumenta il possesso palla. Tentativo dalla distanza di Cherubini, pallone nettamente alto sulla porta difesa da Magro.

20:44

12' Roma-Lazio: primo squillo giallorosso

Dopo l'avvio choc, la Roma inizia a riorganizzare le idee e per la prima volta si fa viva in avanti con il sinistro al volo di Mannini, che non crea problemi a Magro.

20:42

9' Roma-Lazio: Dutu il primo ammonito

Forse ancora nervoso per l'incredibile occasione sciupata a porta vuota, Dutu commette un brutto fallo e viene giustamente ammonito.

20:41

8' Roma-Lazio: traversa di Sanà Fernades!

Lazio a un passo dal raddoppio con Sanà Fernandes che con una splendida punizione dai 20 metri centra la traversa, sulla respinta Dutu di testa manca incredibilmente la porta da due passi!

20:37

4' Roma-Lazio 0-1: Kone sblocca il risultato!

L'avvio arrembante della Lazio subito premiato dal gol del vantaggio: corner di Sanà Fernandes, correzione sul primo palo di D'Agostini e tocco vincente sul secondo palo da due passi di Kone!

20:35

2' Roma-Lazio: biancocelesti a un passo dal gol!

Subito vicinissima al vantaggio la Lazio che sugli sviluppi di una punizione da sinistra centra il palo con Bordon, sulla respinta Ruggeri a botta sicura e miracolo di Marin!

20:31

1' Roma-Lazio: si inizia!

Fischio d'inizio del signor Calzavara: via a Roma-Lazio! Primo possesso per i biancocelesti.

20:28

Roma-Lazio: squadre in campo

Roma e Lazio fanno il loro ingresso sul prato del Viola Park: tutto pronto per il derby che vale una finale!

20:23

Roma-Lazio: chi vince sfida il Sasuolo per lo Scudetto

Si avvicina il calcio d'inizio, previsto per le 20:30. Chi vince sfiderà nella finale Scudetto il Sassuolo, già qualificato grazie al successo per 3-1 sull'Inter.

20:20

Roma-Lazio: biancocelesti mina vagante

Anche la Lazio di Sanderra insegue un sogno tricolore, ma l'essere arrivati fino in semifinale può già considerarsi un'impresa per una squadra neopromossa capace di arrivare a due gare dal titolo, soprattutto in virtù di una feroce determinazione.

20:17

Roma-Lazio: giallorossi a fine ciclo

La nidiata dei 2004 giallorossi è ormai arrivata a fine ciclo ed è tanta la voglia di prendersi quello Scudetto che in casa Roma manca dall'era dorata di Alberto De Rossi.

19:56

Roma-Lazio: formazioni ufficiali

Roma (4-2-3-1): Marin; Mannini, Golic, Keramitsis, Oliveiras; Pisilli, Romano, Pagano; Joao Costa, Alessio, Cherubini.

Lazio (4-3-3): Magro; Zazza, Dutu, Ruggeri, Milani; Sardo, Bordon, Di Tommaso; Kone, D’Agostini, Saná Fernandes.

19:53

Roma-Lazio: scontri diretti

Nonostante una regular season migliore, i giallorossi non sono ancora riusciti a battere i biancocelesti in questa stagione. Nella sfida di andata, al Fersini, finì 1-0 per la Lazio grazie a un rigore di Gonzalez (che oggi non sarà della partita perché del 2003), mentre al ritorno al Tre Fontane è terminata senza reti, nonostante il tiro al bersaglio della Roma.

19:49

Roma-Lazio: percorsi diversi

La Roma di mister Guidi si è qualificata direttamente alla semifinale in virtù del secondo posto in campionato, mentre la Lazio di mister Sanderra è dovuta passare dai quarti di finale con il Milan.

19:34

Roma-Lazio, semifinale Primavera: dove vederla in tv

Al Viola Park va in scena il derby capitolino tra Roma e Lazio, valido per la semifinale del campionato Primavera. Ecco come seguirla in tv e streaming.

Viola Park Firenze