Roma-Fiorentina Primavera diretta: segui la semifinale dei playoff scudetto

Hanno lottato punto a punto per gran parte del campionato, oggi si rincontrano nella semifinale dei playoff per lo scudetto Primavera : Roma e Fiorentina si giocano un posto in finale. I giallorossi hanno chiuso la regular season al primo posto con un dominio importante, a +9 dall' Inter seconda. Discorso diverso per i viola: una prima fase di campionato molto forte lottando proprio contro la squadra di Falsini, poi in flessione da febbraio in poi. I ragazzi di Galloppa sono arrivati quarti in campionato, per poi eliminare la Juve con un secco 4-1. Segui la semifinale dei playoff scudetto del campionato Primavera su Il Corriere dello Sport - Stadio : aggiornamenti in tempo reale.

20:00

Fiorentina, la formazione ufficiale

FIORENTINA (3-5-2): Leonardelli; Koaudio, Baroncelli, Romani; Trapani, Gudelevicius, Keita, Harder, Scuderi; Rubino, Tarantino. A disposizione: Vannucchi, Sadotti, Lamouliatte, Ievoli, Puzzoli, Deli, Braschi, Elia, Balbo, Bertolini, Caprini. Allenatore: Daniele Galloppa.

19:55

La formazione ufficiale della Roma

ROMA (4-3-3): De Marzi; Mannini, Nardin, Reale, Cama; Levak, Romano, Coletta; Marazzotti, Graziani, Della Rocca. A disposizione: Marcaccini, Seck, Golic, Mirra, Almaviva, Di Nunzo, Sugamele, Marchetti, Bah, Zefi, Ceccarelli. Allenatore: Gianluca Falsini.

19:50

Falsini: "Dobbiamo essere pronti mentalmente"

L'allenatore della Roma Falsini ha parlato alla vigilia della sfida: "Non dobbiamo dimenticare quello che di buono abbiamo fatto. Si resetta tutto, il margine di errore è minimo e, se vogliamo toglierci altre soddisfazioni, dobbiamo essere pronti mentalmente. In campionato sono state due gare diverse. Non dobbiamo prendere ripartenze, perché loro sono molto forti, attaccano bene lo spazio e dobbiamo giocare semplici ed equilibrati. Avremo bisogno dei tifosi".

19:40

I precedenti tra Roma e Fiorentina

Ovviamente sono due i precedenti in stagione tra Roma e Fiorentina nella regular season: entrambe le sfide sono state vinte dai viola. 3-1 all'andata a Firenze con le reti di Braschi e Rubino (X2), 1-0 a Roma con gol ancora di Rubino. La squadra di Coppola è stata l'unica in stagione a battere per due volte la Primavera della Roma.

19:30

Le modalità delle semifinali

Per le semifinali dei playoff del campionato Primavera, non sono previsti i supplementari. Se la sfida dovesse finire in parità nei tempi regolamentari si andrà direttamente ai rigori. Principio che vale anche per eventuali vantaggi alle squadre con una miglior posizione in campionato: vantaggi che non ci sono affatto per il campionato Primavera, a differenza di come accade per esempio nei playoff di Serie B e C.

19:20

Roma-Fiorentina Primavera, cresce l'attesa

Tutto pronto al Viola Park per ospitare la prima semifinale dei playoff scudetto del campionato Primavera: si sfidano Roma e Fiorentina per un posto in finale, fischio d'inizio in programma alle 20:30.

Stadio Curva Fiesole Viola Park - Bagno a Ripoli