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Derby Primavera, la Roma non riesce più a vincere: la Lazio la blocca sullo 0-0© AS Roma via Getty Images

Derby Primavera, la Roma non riesce più a vincere: la Lazio la blocca sullo 0-0

Finisce senza reti la partita valida per la trenquattresima giornata del campionato giovanile
2 min
TagsCampionato PrimaveraLazioRoma

Nessuna rete nel derby Primavera tra Lazio e Roma: finisce 0-0 la stracittadina. Poche emozioni durante la sfida molto attesa. I giallorossi si portano a -4 dal primo posto, occupato dalla Fioretina, e a quattro giornate dalla fine hanno cinque punti di vantaggio sulla settima, per cercare di mantenere un posto ai playoff. La squadra di Guidi non riesce più a vincere: quello contro la Lazio è il secondo pareggio consecutivo, mentre l'ultima vittoria della formazione Primavera dei giallorossi risale a oltre un mese fa. Rimane a metà classifica invece la Lazio, a debita distanza dai playout. 

Nessun gol nel derby Primavera tra Lazio e Roma

Biancocelesti che schierano titolare Luigi D'Alessio tra i pali: l'estremo difensore dell'Under 18 è stato promosso date le convocazioni in prima squadra di Giacomone e Pannozzo, dopo gli infortuni di Provedel e Furlanetto. Bella cornice di pubblico al Fersini di Formello, ma poco spettacolo in campo. La partita non riesce mai a prendere ritmo e a regalare emozioni. Nel primo tempo la Lazio va vicina al vantaggio: Przyborek fa da sponda per Serra tutto solo in area, ottimo tiro ma De Marzi con una grande parata devia sul palo. La Roma cresce nella ripresa e tra il 70' e l'80' crea due belle occasioni: prima il mancino di Maccaroni sfiora la porta, poi Arena da ottima posizione viene murato in scivolato da Bordoni

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