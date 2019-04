Serie A, Cagliari-Juve 0-2: decidono Bonucci e Kean, Allegri a + 18 sul Napoli

CAGLIARI - Massimiliano Allegri con gli uomini contati in attacco? Segna Leonardo Bonucci. Nove campioni, tra cui Cristiano Ronaldo, ai box? Ci pensa Moise Kean a risolvere la situazione, non facendo sentire la mancanza dei tanti assenti. La Juve stende il Cagliari 2-0 alla Sardegna Arena grazie ai gol del centrale ex Milan al 22' e del giovane attaccante all'85' mettendo a referto il secondo successo consecutivo (dopo quello di sabato scorso contro l'Empoli, sempre per 1-0) e compiendo un altro importantissimo passo verso lo scudetto, l'ottavo di fila. Ora, infatti, mancano solo tre vittorie (dunque nove punti) ai bianconeri per ottenere l'aritmetica certezza dell'ennesimo trionfo: +18 sul Napoli che domani nella sfida contro l'Empoli potrà comunque tornare ad una distanza di quindici punti. Di fatto però il campionato è solo una formalità per la Juve che può concentrare tutte le sue energie sul doppio confronto contro l'Ajax nei quarti di finale di Champions League (l'andata è in programma il prossimo 10 aprile in Olanda).

LE SCELTE - Allegri affronta l'emergenza schierando la Juve con il 3-5-2 con Kean e Bernardeschi in attacco. Sulle fasce spazio a De Sciglio e Alex Sandro mentre in difesa partono titolari Caceres, Bonucci e Chiellini. Per Maran 4-3-1-2 con Barella trequartista dietro a Joao Pedro e Pavoletti che completano il reparto offensivo.

JUVE ALL'ATTACCO - Nei primi minuti è il Cagliari che prova ad aumentare i ritmi del gioco alzando immediatamente l'intensità del pressing mentre la squadra di Allegri si affida al possesso del pallone allargando la manovra sulle fasce e cercando cross tesi all'interno dell'area di rigore. Proprio su una di queste situazioni si genera la prima occasione della partita con Alex Sandro che trova bene Emre Can all'interno dell'area di rigore ma la conclusione di testa del tedesco finisce sul fondo. Passano pochi minuti e all'11' la Juve sfiora il gol con Caceres bravo a deviare il pallone sul cross di Pjanic sugli sviluppi di un calcio di punizione ma Cragno è attento e respinge in angolo.

BONUCCI SBLOCCA AL 22' - La Juve con il passare dei minuti alza sempre di più il baricentro e al 22' va in vantaggio: angolo preciso di Bernardeschi che trova liberissimo Bonucci al centro dell'area di rigore, il centrale ex Milan incrocia sul secondo palo e sblocca il risultato realizzando la sua terza rete in questo campionato, festeggiando perfettamente la 250ª presenza in Serie A con la maglia della Juve. Al 39' arriva la risposta del Cagliari che confeziona la sua prima vera occasione: Barella si libera bene sulla destra, poi serve il pallone al centro per Joao Pedro che di prima intenzione cerca l'incrocio dei pali ma il pallone finisce di poco sul fondo. È l'ultima emozione del primo tempo che si chiude con la Juve in vantaggio 1-0.

Leonardo Bonucci in azione con la maglia della Juve