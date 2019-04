Diretta Parma-Milan ore 12.30: dove vederla in tv e le probabili formazioni

PARMA - Parma e Milan si affrontano oggi nell'anticipo delle 12.30 della 33ª giornata di Serie A. I rossoneri sono reduci dalla vittoria interna contro la Lazio nello scontro diretto per la Champions League. Una vittoria importantissima, che ha permesso alla formazione di Gattuso di continuare la propria marcia verso l'Europa che conta. Dall'altra parte ci sarà il Parma di Roberto D'Aversa, che nelle ultime due uscite ha collezionato altrettanti pareggi, portandosi a quota 35, +6 sull'Empoli terzultimo. Una vittoria oggi per gli emiliani significherebbe allontanare gli spettri della Serie B.

SEGUI PARMA-MILAN IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO

DIRETTA TV - Parma-Milan è in programma alle ore 12.30 allo Stadio Tardini di Parma e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 1. Inoltre per tutti i clienti Sky sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Skygo.

PROBABILI FORMAZIONI - D'Aversa dovrà fare a meno ancora una volta di Roberto Inglese. Il bomber di Lucera ha subito una distorsione alla caviglia nel match contro la Lazio del 17 marzo. Un'assenza pesante per i gialloblù, che senza il loro riferimento offensivo, per lui otto centri in 24 incontri fin qui, hanno conquistato solamente due punti. Il tecnico dei Ducali dovrebbe schierare i suoi con il 5-3-2, con Kucka, Scozzarella e Barillà alle spalle del duo offensivo che, salvo novità dell'ultim'ora, dovrebbe essere composto da Ceravolo e Gervinho. Anche Gattuso dovrebbe operare qualche cambio rispetto all'undici abituale. Conti dovrebbe prendere il posto di Calabria sull'out destro di difesa, mentre Zapata dovrebbe sostituire Musacchio al centro con Romagnoli. In avanti la novità dovrebbe essere l'impiego dal primo minuto di Fabio Borini, con Calhanoglu arretrato sulla linea dei centrocampisti al posto di Paquetà che, almeno dal primo minuto, dovrebbe partire dalla panchina.

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Ceravolo, Gervinho. ALLENATORE: D'Aversa.

MILAN (4-3-3): G.Donnarumma; Conti, C.Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessiè, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. ALLENATORE: Gattuso.

ARBITRO: Valeri.