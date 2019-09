Lazio-Roma 1-1, il tabellino

ROMA - Termina 1-1 il derby tra Lazio e Roma: sono i giallorossi a passare per primi in vantaggio con Kolarov su calcio di rigore, nella ripresa il pari è di Luis Alberto. Nel finale di partita, rete annullata a Lazzari per offside.

LAZIO-ROMA: NUMERI E STATISTICHE

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe (40' st Bastos), Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (26' st Parolo), Luis Alberto, Lulic (33' st Jony); Immobile, Correa. A disposizione: Proto, Cataldi, Caicedo, Adekanye, Vavro, Guerrieri, Marusic, Berisha, Patric. Allenatore: Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Zappacosta, Fazio, Mancini; Florenzi (44' st Diawara), Cristante, Pellegrini, Kolarov; Under (22' st Pastore), Zaniolo (34' st Santon); Dzeko. A disposizione: Mirante, Cetin, Smalling, Fuzato, Kluivert, Veretout, Schick, Antonucci, Juan Jesus. Allenatore: Fonseca

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

MARCATORI: 17' pt Kolarov (R, su rig.), 13' st Luis Alberto (L).

NOTE: Ammoniti: Luiz Felipe, Immobile, Radu, Acerbi (L), Zaniolo, Florenzi, Santon (R). Recupero: 2' pt, 4' st.