Diretta Napoli-Cagliari ore 21: probabili formazioni e dove vederla in tv

NAPOLI - Il Napoli, dopo la vittoria al Via del Mare di Lecce per 4-1, torna in campo nel turno infrasettimanale valido per la 5ª giornata di Serie A. Gli azzurri ospitano il Cagliari stasera alle 21 al San Paolo. I sardi, dopo un avvio difficile nel quale hanno collezionati due ko interni (Brescia e Inter), si sono rialzati e hanno conquistato sei punti nelle ultime due giornate andando a vincere a Parma e piegando per 3-1 il Genoa alla Sardegna Arena. Per la formazione di Maran, però, la tradizione contro i partenopei non è felice, infatti, i rossoblù hanno perso tutti gli ultimi sette scontri diretti in Serie A: è la striscia aperta di sconfitte consecutive più lunga per i sardi contro una singola avversaria nella massima serie. La squadra di Ancelotti è poi in salute, e dopo il ko contro la Juve ha collezionato ben tre vittorie, quelle contro Sampdoria e Lecce in campionato e quella contro i campioni d'Europa in carica del Liverpool in Champions League.

Diretta tv

Napoli-Cagliari è in programma stasera alle ore 21 allo stadio San Paolo di Napoli e sarà visibile in diretta in esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2. Inoltre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni

Ancelotti recupera in extremis Kostas Manolas che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Al suo fianco non ci sarà Koulibaly, che dovrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Maksimovic. Dovrebbe riposare anche Ghoulam, con Mario Rui pronto per una maglia da titolare. Fernando Llorente, mattatore della sfida contro i salentini, dovrebbe lasciare spazio a Lozano, con Mertens pronto al rientro. Maran dovrebbe invece optare per un 4-3-1-2, con l'ex della sfida Rog a sostegno delle due punte JoaoPedro-Simeone, entrambi a segno nell'ultima partita contro il Genoa.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens. ALL.: Ancelotti. A disp.: Ospina, Karnezis, Ghoulam, Malcuit, Koulibaly, Elmas, Zielinski, Milik, Llorente, Younes.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Pisacane, Ceppitelli, Klavan, Lu.Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Rog; Joao Pedro, Simeone. ALL.: Maran. A disp.: Rafael, Aresti, Mattiello, Cacciatore, Pinna, Lykogiannis, Cigarini, Walukiewicz, Castro, Deiola, Cerri, Birsa.

ARBITRO: Di Bello di Lecce.