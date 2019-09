Milan-Fiorentina 1-3, il tabellino

MILANO - Altra pesante sconfitta per il Milan, la terza di fila: i rossoneri vengono piegati in casa da un'ottima Fiorentina, in rete con Pulgar, Castrovilli e Ribery, prima che Leao riduca lo svantaggio.

MILAN-FIORENTINA 1-3: NUMERI E STATISTICHE

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessie (1' st Krunic), Bennacer, Calhanoglu; Suso (34' st Castillejo), Piatek (13' st Duarte), Leao. A disposizione: A. Donnarumma, Bonaventura, Borini, Conti, Rebic, Biglia, Paquetà, Gabbia, Rodriguez. Allenatore: Giampaolo

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli (34' st Benassi), Dalbert; Chiesa (40' st Boateng), Ribery. A disposizione: Terracciano, Ranieri, Sottil, Cristoforo, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Zurkowski, Vlahovic, Terzic. Allenatore: Montella

ARBITRO: Giacomelli di Trieste

MARCATORI: 14' pt rig. Pulgar (F), 21' st Castrovilli (F), 33' st Ribery (F), 35' st Leao (M)

NOTE: Espulso Musacchio (M) al 10' st. Ammoniti: Bennacer (M), Milenkovic, Pezzella, Lirola, Benassi (F). Recupero: 1' e 5'. Calci d'angolo: 6-4 per la Fiorentina