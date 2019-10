Raiola difende Luca Pellegrini: “Ha provocato gli ex compagni? Fake news!”

Roma-Cagliari sembra non arrivare al capolinea. L’infuocata partita dell’Olimpico, terminata 1-1 tra le polemiche finali che sono costate anche il rosso a Fonseca, prosegue sui social. A parlarne è Mino Raiola, che su Twitter ha preso le difese di Luca Pellegrini smentendo le voci che volevano un battibecco con gli ex compagni, in particolare con Kolarov: “Qualcuno scrive che Luca Pellegrini avrebbe provocato i suoi ex compagni nel post gara di Roma-Cagliari - ha twittato l’agente del terzino in prestito dalla Juve -. This is fake news!”.

