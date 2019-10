Diretta Fiorentina-Lazio ore 20.45: probabili formazioni e dove vederla in tv

FIRENZE - Posticipo di grande fascino quello che chiude la nona giornata di Serie A a Firenze. I padroni di casa della Fiorentina, guidati da Montella, cercano ancora un risultato positivo davanti al proprio pubblico e battere la Lazio darebbe notevole fiducia ai Viola per il prosieguo del campionato. I biancocelesti, invece, reduci dal 3-3 contro l'Atalanta in rimonta da 3-0 dello scorso turno di campionato, e dalla sconfitta a Glasgow contro il Celtic in Europa League, questa volta subendo la rimonta. La Lazio, dunque, proverà a vincere questa trasferta ostica per mettere punti fondamentali nella corsa all'Europa. Poi, sarà tempo per tutti per concentrarsi sul turno infrasettimanale.

Fiorentina-Lazio, diretta tv e streaming

La sfida tra Fiorentina e Lazio è in programma alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. La diretta streaming sarà visibile sulla piattaforma Skygo.

Probabili formazioni Fiorentina-Lazio

Dovrebbe esserci ancora la piena fiducia di Montella verso la formazione che ha portato punti finora. In avanti ancora Chiesa con Ribery con Lirola e Dalbert che probabilmente agiranno sulle fasce. A centrocampo il trio Badelj, Castrovilli, Pulgar sembra quello deciso dal tecnico dei Viola con la difesa che dovrebbe essere confermata con Milenkovic, Pezzella e Caceres davanti a Dragowski. Per la Lazio, invece, davanti insieme ad Immobile dovrebbe esserci Caicedo e non Correa, dopo l'ottima prova contro il Celtic con Lazzari che dovrebbe tornare a destra e Lulic a sinistra con Milinkovic-Savic e Luis Alberto insieme a Leiva in mezzo al campo. Dietro, Acerbi centrale con Luiz Felipe e Radu.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. ALL.: Montella.

A DISP.: Terraciano, Ceccherini, Ranieri, Venuti, Cristoforo, Zurkowski, Benassi, Ghezzal, Sottil, Boateng, Vlahovic, Pedro.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, S. Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. ALL.: Inzaghi.

A DISP.: Guerrieri, Vavro, Bastos, Patric, Marusic, J. Lukaku, Parolo, V. Berisha, Cataldi, Jony, Anderson, Correa.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.