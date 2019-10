BRESCIA - Era il più atteso in campo della sfida fra Brescia e Inter e i tifosi dell'Inter lo hanno insultato per tutta la partita al Rigamonti. Per Balotelli sono arrivati cori pesanti soprattutto dopo le reti nerazzurre, i tifosi hanno insultato il numero 45 del Brescia con epiteti offensivi anche all'indirizzo della mamma. Intonato anche il coro "se saltelli muore Balotelli".

