Juventus-Genoa 2-1, il tabellino

TORINO - La Juventus piega il Genoa all'ultimo minuto: apre Bonucci per i bianconeri, poi Kouame pareggia per il Grifone. Il rigore trasformato da Ronaldo arriva all'ultimo minuto di recupero.

JUVENTUS-GENOA 2-1: NUMERI E STATISTICHE

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Khedira (16' st Ramsey), Bentancur, Matuidi (16' st Rabiot); Bernardeschi (34' st Douglas Costa); Ronaldo, Dybala. A disposizione: Szczesny, De Sciglio, De Ligt, Danilo, Emre Can, Pinsoglio, Olivieri. Allenatore: Maurizio Sarri.

GENOA (4-2-3-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Ankersen; Schone, Cassata; Pandev (23' st Gumus), Agudelo (39' st Radovanovic), Kouamé (36' st Sanabria); Pinamonti. A disposizione: Barreca, Goldaniga, El Yamiq, Biraschi, Jagiello, Marchetti, Saponara, Jandrei. Allenatore: Thiago Motta.

ARBITRO: Guida di Olbia

MARCATORI: 36' pt Bonuccci (J), 40' pt Kouame (G), 51' st Ronaldo (J)

NOTE: Espulso Cassata (G) al 6' st per doppia ammonizione, Marchetti (G) dalla panchina al 12' st per proteste e Rabiot (J) al 42' st per doppia ammonizione. Ammoniti: Bentancur, Rugani, Bonucci (J); Pandev (G). Recupero: 0' e 4'.