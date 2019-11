Serie A: tutte le probabili formazioni dell'11ª giornata

ROMA - Parte subito forte l’11ª giornata di Serie A, con la sfida di domani alle 15 allo stadio Olimpico tra Roma e Napoli. I giallorossi sono reduci dal netto 4-0 a Udine e, nonostante la lunga lista di indisponibili, cercheranno di fare risultato anche contro la squadra di Carlo Ancelotti. Gli azzurri hanno pareggiato le ultime due e non possono permettersi altri passi falsi, anche perché davanti Inter e Juve viaggiano senza sosta. Alle 18 saranno proprio i nerazzurri a scendere in campo contro il Bologna al Dall’Ara, mentre il programma di sabato verrà chiuso dal derby della Mole tra Torino e Juventus. Partenza col botto anche domenica quando, nel lunch match, Atalanta e Cagliari si ritroveranno una davanti all’altra. Entrambe le squadre stanno attraversando un periodo di forma positivo, pertanto gol e spettacolo sono assicurati. L’11ª giornata prevede poi un programma ricco di sfide interessanti anche domenica alle 15: Genoa-Udinese, Lecce-Sassuolo ed Hellas Verona-Brescia. Alle 18 appuntamento al Franchi per la sfida tra Fiorentina e Parma, mentre in serata altro big match: il Milan, reduce dalla vittoria di misura contro la Spal, ospita la Lazio che, dopo le due vittorie consecutive (Fiorentina e Torino) vorrà allungare la striscia di risultati utili. Posticipo del lunedì tra Spal e Sampdoria, rispettivamente penultima e ultima in classifica.

Ecco tutte le probabili formazioni dell'11ª giornata:

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-NAPOLI (DOMANI ORE 15)

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Spinazzola, Cetin, Smalling, Kolarov; Mancini; Zaniolo, Pastore, Veretout, Kluivert; Dzeko. ALL.: Fonseca. A DISP.: Mirante, Fuzato, Santos, Florenzi, Calafiori, Antonucci, Perotti, Ünder. INDISPONIBILI: Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan, Kalinic, Juan Jesus, Diawara, Zappacosta. SQUALIFICATI: Fazio.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik. ALL.: C.Ancelotti (in panchina D.Ancelotti). A DISP.: Ospina, Karnezis, Luperto, Maksimovic, Tonelli, Elmas, Gaetano, Younes, Llorente, Lozano. INDISPONIBILI: Hysaj, Malcuit, Ghoulam, Allan. SQUALIFICATI: -.