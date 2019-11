Diretta Brescia-Torino ore 15: come vederla in tv e probabili formazioni

BRESCIA - Al Rigamonti va in scena un match tra due squadre che non stanno attraversando un ottimo momento di forma. ll Brescia, dopo tre sconfitte consecutive, ha deciso di sollevare dall'incarico Corini scegliendo Fabio Grosso per l'immediato riscatto. A lui spetterà il compito di far risalire le Rondinelle in classifica. Il Torino, invece, dopo aver perso con Lazio e Juventus, si trova con soli tre punti di vantaggio dalla zona retrocessione e un successo che manca dal 26 settembre in Serie A.

Segui Brescia-Torino live sul nostro sito

Brescia-Torino, diretta tv e streaming

Brescia-Torino è in programma sabato 9 novembre alle ore 15:00 allo stadio Rigamonti e sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport Football e Sky Calcio 1.

Le probabili formazioni di Brescia-Torino

Con Grosso alla guida il Brescia dovrebbe cambiare modulo. Spalek dovrebbe supportare le due punte Ayé e Balotelli. Mazzarri dovrebbe proporre il solito 3-5-2 con Verdi ancora una volta scelto per supportare Belotti.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Ayé, Balotelli. A DISP. : Alfonso, Gastaldello, Martella, Ndoj, Zmhral, Donnarumma, Morosini, Mangraviti. ALL. : Grosso.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Lukic, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti. A DISP. : Rosati, Ujkani, Lyanco, Djidji, Berenguer, De Silvestri, Laxalt, Millico, Edera. ALL. : Mazzarri.

ARBITRO: Guida