Diretta Juventus-Milan ore 20.45: formazioni ufficiali e come vederla in tv

TORINO - La sfida tra Juventus e Milan chiuderà il programma della dodicesima giornata di Serie A. Allo Stadium i rossoneri proveranno a far perdere la vetta del campionato ai bianconeri. La squadra di Pioli cerca un risultato importante che possa permettere di cambiare marcia. Il rendimento, dall'approdo di Pioli, è stato troppo altalenante. Un pareggio, una vittoria e due sconfitte per i rossoneri. I bianconeri, invece, in campionato sono reduci da due successi consecutivi ai danni di Genoa e Torino. In totale sono tre i trionfi consecutivi considerando anche il 2-1 contro la Lokomotiv Mosca.

Dove vederla in tv

La sfida dello Stadium tra Juventus e Milan sarà visibile solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A: fischio d'inizio alle ore 20:45. Il match sarà visibile anche in streaming attraverso Skygo e NowTv.

Formazioni ufficiali Juventus-Milan

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo. ALL. : Sarri.

A disp.: Buffon, Pinsoglio; Danilo, Demiral, De Sciglio, Rugani; Emre Can, Khedira, Rabiot, Ramsey; Douglas Costa, Dybala

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, T. Hernandez; Paquetà, Bennacer, Krunic; Suso, Piatek, Calhanoglu. ALL. : Pioli.

A disp.: Donnarumma A., Reina; Calabria, Caldara, Gabbia, Rodríguez; Biglia, Bonaventura; Leão, Rebi?.

ARBITRO: Maresca