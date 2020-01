Diretta Bologna-Fiorentina ore 12.30: formazioni ufficiali e dove vederla in tv

BOLOGNA - Le certezze ritrovate del Bologna da una parte, i dubbi e le preoccupazioni della Fiorentina dall'altra. Con l'arrivo di Iachini sulla panchina Viola si spera in un'inversione di rotta. Alla vigilia del match il presidente Commisso ha chiesto punti alla sua squadra, che al momento ne ha raccolti appena 17 in altrettante partite disputate. Cinque in meno dei rossoblù, reduci da due vittorie consecutive contro Atalanta e Lecce. Battere anche la squadra toscana sarebbe una dimostrazione di forza importante dopo un periodo non certo facile attraversato dal gruppo di Mihajlovic.

Dove vederla in tv

La partita tra Bologna e Fiorentina, in programma allo stadio Dall'Ara alle ore 12.30, sarà visibile in diretta tv su DAZN e DAZN1.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Fiorentina

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Danswil; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. ALL.: Mihajlovic.

FIORENTINA (3-4-1-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Dalbert; Castrovilli; Vlahovic, Chiesa. ALL.: Iachini.

ARBITRO: Valeri di Roma

