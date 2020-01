Kulusevski trascina il Parma, il Verona travolge il Lecce. Pari per la Sampdoria di Ranieri

SERIE A - Kulusevski trascina il Parma propiziando il gol di Gagliolo e segnando il raddoppio, stesa l'Udinese 2-0. La squadra di D'Aversa riprende il Cagliari, sesto in classifica (31 punti), e risponde al Milan. Vince anche il Verona una gara mai in discussione contro il Lecce: dopo il vantaggio di Dawidowicz, Pessina e Pazzini chiudono i giochi firmando il 3-0. Gli uomini di Juric restano in scia per un posto europeo (29 punti con una partita da recuperare con la Lazio). Solo pari senza reti invece tra Sampdoria e Sassuolo: nonostante i neroverdi abbiano giocato in dieci dal 25' del primo tempo per il rosso a Peluso, Quagliarella e compagni non riescono a trovare la via del gol.

Le gare di Serie A

Serie A: calendario e risultati

Parma-Udinese 2-0

Si lotta, gara combattuta. Poi la fiammata del Parma con il solito Kulusevski che calcia, il pallone viene sporcato e si impenna, Gagliolo lo gira al volo in rete realizzando un gran gol (19'). Premono ancora i padroni di casa, Musso in due minuti passa da salvatore a colpevole: prima il miracolo su Cornelius, poi il pasticcio che regala il 2-0 a Kulusevski al 34'. La reazione dell'Udinese è tutta nella traversa centrata da Lasagna prima della fine del primo tempo. Il Parma si siede forte del vantaggio e salgono i friuliani: Sepe salva e Mandragora si divora due volte la rete del possibile 2-1. Troppi errori davanti al portiere gialloblù, l'Udinese spreca e il Parma ringrazia.

Il Parma vola con Kulusevski: Udinese ko 2-0

Verona-Lecce 3-0

Parte meglio il Verona che ha in Verre il fulcro del gioco offensivo, è sempre al centro di ogni azione della squadra di Juric e spesso si trova in zona gol. Al 12' l'ex Roma sfodera un gran sinistro, al lato di poco. Domina il Verona e al 19' passa con il primo gol in Serie A di Dawidowicz, bravo a girare di testa da calcio d'angolo. Kumbulla, sempre di testa, sfiora il raddoppio, poi il portiere del Lecce, Gabriel, viene sostituito per un problema alla schiena. Al 34' il raddoppio del Verona: l'assist di Lazovic pesca l'inserimento perfetto di Pessina che spinge in rete. L'unico brivido dei primi 45' i gialloblù lo corrono sulla traversa di Majer (entrato per Lucioni). Anche nella ripresa il copione è lo stesso, Pessina va vicino alla doppietta. Il pomeriggio nero del Lecce peggiora ancora di più quando Dell'Orco viene espulso per doppia ammonizione. All'87' Pazzini mette il sigillo al match su calcio di rigore, 3-0.

Il Verona strapazza il Lecce 3-0: a segno anche Pazzini

Sampdoria-Sassuolo 0-0

Non si mette bene la partita per il Sassuolo: al 25' Peluso frena la corsa di Gabbiadini lanciato verso la porta e si becca il rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Nonostante la superiorità numerica, la Samp fatica a trovare il vantaggio. Anzi, rischia: ad inizio ripresa su un contropiede del Sassuolo Boga centra in pieno il palo. Gli sforzi di Quagliarella e compagni non sfondano il muro del Sassuolo, che tiene lo 0-0.