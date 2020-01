Tare: "Il derby vale sempre tanto. Mercato? Lazio più che competitiva"

ROMA - Anche il ds della Lazio Igli Tare è pronto per il derby contro la Roma. Nel pre partita, ai microfoni di Sky Sport, il dirigente biancoceleste ha parlato della sfida ai giallorossi: “Il campionato è a sé, il derby sappiamo cosa vuol dire. Viviamo questa partita senza pressione, ma con determinazione. In settimana abbiamo detto di essere sereni, tranquilli e cercare di vincere. Tre punti vogliono dire fare un grande salto in avanti per il nostro obiettivo e battere una diretta concorrente. Difesa e portiere? La nostra difesa è la seconda del campionato. Thomas è giovane, ha avuto una grande crescita, sta facendo un campionato straordinario. Non ci dobbiamo esaltare, siamo una società che ha iniziato la crescita molto tempo fa, passo dopo passo. I risultati sono frutto di grande sacrifico. Serve umiltà per andare più avanti possibile". Chiusura finale sullo scudetto e sul mercato: " L’ho detto, prima la Champions League. Tanta gente aveva dubbi su questa Lazio, non me lo scorderò. Il calcio è questo. Ogni settimana cambiano i giudizi. L’importante è essere lucidi. Se a 4-5 giornate siamo lì in lotta per lo scudetto, ci proveremo. Mercato? Gli equilibri sono fondamentali, soprattutto per una squadra che gioca a memoria. Siamo attenti a queste cose. Se ci fossero stati infortuni, forse saremmo intervenuti. Nessuno per ora ci interessa. Siamo usciti dalla Coppa, con questa rosa siamo più che competitivi".

