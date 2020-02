Udinese-Inter 0-2: Lukaku risponde a Juve e Lazio

Lukaku è un ciclone, l’Inter risponde a Juve e Lazio e resta a -3 dalla vetta. L’attaccante belga trascina Conte alla vittoria in casa dell’Udinese con una doppietta che lo porta a sedici gol in campionato. Non è stata una serata facile per i nerazzurri almeno nella prima ora di gioco, l’Udinese ha retto a lungo il confronto e si è arresa solo nella parte finale di partita. Decisivi sono stati i cambi: la partita è cambiata con gli ingressi di Brozovic e Sanchez al posto dei non brillanti Eriksen ed Esposito.

Conte lancia tutti i nuovi

Conte deve rinunciare a Handanovic (in panchina, fra i pali c’è Padelli) e lancia dal primo minuto tutti i nuovi: Moses e Young sulle fasce, Eriksen a metà campo insieme a Barella e Vecino. Davanti al posto dello squalificato Lautaro Martinez, c’è il baby Esposito. Gotti invece punta tutto sull’estro di De Paul e sul tandem Okaka-Lasagna. Si gioca su ritmi alti alla Dacia Arena, Conte chiede di allargare il gioco sugli esterni e chiede a Eriksen l’illuminazione giusta. Il talento danese ci prova da fuori senza fortuna, così come Esposito. Non è cinico nemmeno Vecino su una splendida iniziativa di Moses. Dall’altro lato dà poche indicazioni Gotti, ma la sua squadra parla in campo lottando su tutti i palloni. E creando anche diversi pericoli per Padelli, che rischia su De Paul, su Fofana e su Stryger Larsen.

La svolta arriva con i cambi

A inizio ripresa capita ancora sui piedi di Esposito l’occasione buona per sbloccare, ma il gioiellino nerazzurro non è in serata di grazia. Tanto che Conte lo richiama in panchina insieme a Eriksen, anche lui non entusiasmante, per far entrare l’ex Sanchez e Brozovic. L’Udinese preme, sfonda quasi sempre a sinistra con Sema e Fofana, chiede un rigore su Okaka e sfiora il vantaggio con De Paul. Ma è l’Inter a colpire nel momento di maggiore di difficoltà, quando Barella pesca Lukaku da solo in area: il rasoterra di sinistro dell’attaccante belga non lascia scampo a Musso: 1-0. La rete subita è una mazzata tremenda per l’Udinese, la squadra di Conte sfiora il raddoppio più volte con Lukaku, Sanchez e Vecino nella stessa azione e poi lo trova sempre con l’attaccante belga, implacabile dal dischetto sul rigore concesso per fallo di Musso su Sanchez. Una doppietta che basta a Conte per portare a casa tre punti d’oro, l’Inter ritrova il successo dopo tre pareggi consecutivi e tiene il passo di Juve e Lazio.

