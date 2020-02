Serie A, le date dei recuperi: variazioni per anticipi e posticipi di 27° e 28° turno

ROMA - La Lega ha ufficializzato le date dei recuperi di Verona-Cagliari e Torino-Parma, due delle quattro partite rinviate per il Coronavirus a seguito delle decisioni assunte in data 23 febbraio dal Consiglio dei Ministri. Il Presidente della Lega di Serie A dispone, oltre ai recuperi delle due partite del sesta giornata di ritorno, anche alcune variazioni per l'ottavo e il nono turno del campionato di Serie A: spostate, infatti, Torino-Udinese, Lecce-Milan, Brescia-Genoa e Sassuolo-Verona. Per quanto riguarda i recuperi relativi a Inter-Sampdoria e Atalanta-Sassuolo, la Lega comunicherà successivamente la programmazione.

Recuperi 6° turno di Serie A

Mercoledì 11 marzo ore 15: Verona-Cagliari

Mercoledì 11 marzo ore 18.30: Torino-Parma

Variazioni 8° turno di Serie A:

Sabato 7 marzo ore 15: Torino-Udinese (anziché lunedì 9 marzo ore 18.45)

Lunedì 9 mazro ore 20.45: Lecce-Milan (anziché ore 21)

Variazioni 9 turno di Serie A:

Sabato 14 marzo ore 15: Brescia-Genoa (anziché domenica 15 marzo ore 15)

Domenica 15 marzo ore 15: Sassuolo-Verona (anziché sabato 14 marzo ore 15)