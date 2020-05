Lega Serie A, convocata un'assemblea d'urgenza per il 13 maggio

La Germania ha tracciato la strada decretando ufficialmente la ripartenza del campionato, ora la Serie A prova a fare altrettanto. Gli allenamenti individuali delle squadre sono iniziati, si studia il piano per la ripresa della stagione attuale. La Lega di Serie A ha convocato in via d'urgenza un'assemblea per il 13 maggio in videoconferenza alle 12. All'ordine del giorno, fra le altre cose, un aggiornamento sulla ripresa dell'attività sportiva e quello sui rapporti con i licenziatari dei diritti audiovisivi 2018-21.

