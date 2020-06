Albertini: "Parte una nuova era. La Serie A sarà come un Mondiale"

NAPOLI - "Il calcio non è solo un'azienda molto importante: rende anche felici tutti noi e la sua ripartenza è una speranza per tutti. Dopo tre mesi di lockdown ne abbiamo bisogno". Lo ha dichiarato Demetrio Albertini, responsabile settore tecnico giovanile della FIGC, a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sarà un po' un campionato come i mondiali o l’europeo, la gestione degli infortuni preoccupa. Inizia una nuova era. Sono state date tutte le giustificazioni possibili ma il campionato è fatto di vittorie, retrocessioni e promozioni, è giusto che questa linea sia mantenuta: il presidente Gravina lo aveva detto fin da subito, al termine della stagione dovranno esserci dei vincitori e delle retrocessioni che faranno spazio a chi dovrà salire. Siamo un Paese abituato agli alibi prima ancora di iniziare. Tutti partiranno dallo stesso punto, non penso si possa parlare di campionato falsato. Sicuramente sarà diverso, un campionato d’esperienza che deve finire per tanti interessi in gioco, e non solo economici. Credo che la cosa più importante sia decidere le regole prima della partenza. L'Atalanta? Sta dimostrando di essere una grande squadra. Di pancia potrei dire che non ha l’esperienza di andare avanti in Champions ma finora è andata benissimo: potrebbe ribaltare qualunque pronostico. Questo è il bello del calcio”.

