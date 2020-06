Serie A, Atalanta-Lazio, dirige Orsato. Roma-Sampdoria: Calvarese

ROMA - Sono state rese note le designazioni in vista della tre gare dell'ottava giornata di ritorno in programma domani. Si parte con Inter-Sassuolo, alle 19.30, che sarà diretta da Massa. Alle 21.45 calcio d'inizio per Atalanta-Lazio (dirige Orsato) e Roma-Sampdoria (Calvarese).

Le designazioni

Atalanta-Lazio H. 21.45: Orsato (Meli-Preti, Iv: Piccinini, Var: Irrati, Avar: Mondin)

Inter-Sassuolo H. 19.30: Massa (Schenone-Imperiale, Iv: Minelli, Var: Nasca, Avar: Alassio)

Roma-Sampdoria H. 21.45: Calvarese (Vivenzi-Rocca, Iv: Pezzuto, Var: Di Bello, Avar: Di Vuolo)