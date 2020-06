Diretta tv Lazio-Fiorentina: partita live e risultato. Magia di Ribery

Simone Inzaghi si gioca la carta Caicedo per il riscatto Lazio dopo il ko contro l'Atalanta. L'attaccante ecuadoriano gioca al fianco di Immobile nell'undici titolare dell'Olimpico, altra novità la presenza di Parolo in mezzo al posto di Cataldi mentre confermato Jony a sinistra. Nella Fiorentina, Iachini ritrova Milenkovic dall'inizio in difesa mentre in attacco non ci sono Chiesa e Vlahovic con Ghezzal e Cutrone al fianco di Ribery. Clicca qui e segui la diretta di Lazio-Fiorentina minuto per minuto.

Formazioni ufficiali Lazio-Fiorentina

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Jorge Silva, Armini, Vavro, Radu, Marusic, Falbo, Lukaku, D. Anderson, A. Anderson, Correa. All.: Simone Inzaghi.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ghezzal, Cutrone, Ribery. A disp.: Terracciano, Igor, Dalle Mura, Terzic, Venuti, Pulgar, Agudelo, Benassi, Beloko, Duncan, Sottil, Vlahovic. All.: Giuseppe Iachini (in panchina Giuseppe Carillo)

Lazio-Fiorentina, diretta tv e streaming

Lazio-Fiorentina è in programma stasera alle 21.45 all’Olimpico di Roma e sarà visibile in diretta tv e in streaming su Dazn e Dazn1 su Sky