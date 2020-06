Serie A, tutte le probabili formazioni della 29ª giornata

ROMA - Archiviato il 28° turno, la Serie A torna in campo già stasera. Ad aprire la 29ª giornata sarà la sfida tra Torino e Lazio alle 19.30. I granata, reduci dal ko esterno contro il Cagliari (4-2), ospitano la formazione di Simone Inzaghi che, nel turno precedente, ha trovato il successo in rimonta contro la Fiorentina, con Immobile (rigore) e Luis Alberto che hanno ribaltato il momentaneo vantaggio ospite firmato Ribery. I biancocelesti, in caso di successo, salirebbero per qualche ora a -1 dalla Juve, in attesa che la squadra di Sarri scenda in campo al Ferraris contro il Genoa di Davide Nicola. L'Inter di Antonio Conte, dopo il successo in rimonta nel finale contro il Parma, sarà invece impegnata domani alle 19.30 in casa contro il Brescia ultimo in classifica. Alla stessa ora il Bologna, vittorioso sul campo della Sampdoria nell'ultimo turno (2-1), ospita il Cagliari. Quattro le partite in programma alle 21.45: Spal-Milan, Hellas Verona-Parma, Lecce-Sampdoria e Fiorentina-Sassuolo. Tra le sfide più attese della 29ª giornata c'è quella tra Atalanta e Napoli, con le due squadre che scenderanno in campo al Gewiss Stadium giovedì alle 19.30. In serata la Roma di Fonseca è chiamata a riscattare il ko contro il Milan (2-0) nella gara interna contro l'Udinese.

Tutte le probabili formazioni della 29ª giornata

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-LAZIO (OGGI ALLE 19.30)

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi; Belotti. ALL.: Longo. A DISP: Ujkani, Rosati, Izzo, Singo, Djidji, Ghazoini, Aina, Freddi Greco, Edera, Adopo, Berenguer, Millico. INDISPONIBILI: Baselli, Zaza. SQUALIFICATI: -.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. ALL.: S. Inzaghi. A DISP: Proto, Guerrieri, Vavro, Jorge Silva, Bastos, J.Lukaku, Marusic, Falbo, Cataldi, D.Anderson, A.Anderson, Caicedo. INDISPONIBILI: Leiva, Luiz Felipe, Adekanye, Lulic, Raul Moro.