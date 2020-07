Diretta Inter-Bologna ore 17.15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

MILANO - L'Inter di Antonio Conte è impegnata in casa contro il Bologna nel 30° turno del campionato di Serie A. I nerazzurri sono terzi in classifica, vengono da due vittorie consecutive e hanno la possibilità di avvicinarsi alla Lazio, che ha perso nell'anticipo contro il Milan. L'Inter, in questo campionato, ha ottenuto 9 vittorie e cinque pareggi in 15 partite casalinghe. La squadra di Mihajlovic, invece, è reduce dal pari interno con il Cagliari dopo il successo in trasferta contro la Sampdoria ed è a metà graduatoria con 38 punti.

Inter-Bologna, diretta tv e streaming

La partita tra Inter e Bologna è in programma alle ore 17.15 e sarà visibile in esclusiva in diretta e in streaming su Dazn e Dazn1 (canale 209 di Sky).

Le probabili formazioni di Inter-Bologna

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, L.Martinez. A disposizione: Padelli, Godin, Ranocchia, Pirola, Biraghi, Brozovic, Borja Valero, Agoumé, Asamoah, Sanchez, Esposito. Allenatore: Conte

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. A disposizione: Da Costa, Sarr, Corbo, Denswil, Bonini, Baldursson, Dominguez, Krejci, Svanberg, Palacio, Juwara, Cangiano. Allenatore: Mihajlovic

ARBITRO: Pairetto di Nichelino