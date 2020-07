Milan-Bologna 5-1, il tabellino

MILANO - Ancora una vittoria per il Milan, che spazza via 5-1 un Bologna irriconoscibile. Al 10' vantaggio rossonero con il primo gol italiano di Saelemaekers, raddoppia Calhanoglu, poi accorcia Tomiyasu con un eurogol in chiusura di primo tempo. Nella ripresa i rossoneri dilagano con Bennacer, Rebic e Calabria.

MILAN-BOLOGNA 5-1: NUMERI E STATISTICHE

CLASSIFICA SERIE A

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer (78' Biglia), Kessie; Saelemaekers (61' Krunic), Calhanoglu (61' Bonaventura), Rebic (82' Colombo); Ibrahimovic (61' Leao). A disp.: Begovic, Brescianini, Conti, A.Donnarumma, Gabbia, Laxalt, Paqueta. All.: Pioli.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu (59' Mbaye), Denswil, Danilo (59' Corbo), Dijks; Poli, Dominguez (59' Baldursson), Soriano (75' Svanberg); Orsolini (75' Skov Olsen), Santander, Sansone. A disp.: Barrow, Bonini, Da Costa, Juwara, Krejci, Medel, Palacio. All.: Mihajlovic.

ARBITRO: Massa di Imperia.

MARCATORI: 10' Saelemaekers (M), 24' Calhanoglu (M), 44' Tomiyasu (B), 49' Bennacer (M), 56' Rebic (M), 91' Calabria (M).

NOTE: Ammoniti: Saelemaekers, Kjaer (M); Dijks (B). Recupero: 3' - 4'.