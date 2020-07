Juventus-Lazio 2-1, il tabellino

TORINO - Con la vittoria sulla Lazio di stasera, la Juventus mette praticamente le mani sullo scudetto: dopo un primo tempo non brillante da parte di entrambe le squadre, nella ripresa Ronaldo realizza la doppietta decisiva in 4 minuti. I biancocelesti accorciano con Immobile su rigore nel finale, ma non basta.

JUVENTUS-LAZIO 2-1: NUMERI E STATISTICHE

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Ramsey (13' st Matuidi), Bentancur, Rabiot; Douglas Costa (12' st Danilo), Dybala (44' st Rugani), Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Buffon, Pjanic, Higuain, Demiral, Olivieri, Muratore, Wesley, Zanimacchia. Allenatore: Sarri

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe (44' st Falbo); Lazzari (45' st Moro), Milinkovic, Cataldi (30' st A. Anderson), Parolo, D. Anderson (22' st Vavro); Caicedo (23' st Adekanye), Immobile. A disposizione: Guerrieri, Proto, Lukaku, Armini. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Orsato di Schio

MARCATORI: 6' st rig., 10' st Ronaldo (J), 38' st rig. Immobile (L)

NOTE: Ammoniti: Alex Sandro, Bonucci, Danilo (J), D. Anderson (L). Recupero: 3' pt e 5' st