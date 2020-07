Lazio-Cagliari 2-1: Milinkovic e Immobile show, quarto posto assicurato

ROMA - Ritorno alla vittoria, quarto posto aritmetico e trentunesimo gol di Immobile. Una serata perfetta per la Lazio dopo il letargo di 5 partite (1 pareggio e 4 sconfitte) che ha compromesso la rincorsa allo scudetto. Sotto 1-0 a fine primo tempo contro il Cagliari per la rete di Simeone, la squadra di Inzaghi ribalta la partita con Milinkovic e Immobile (staccato Ronaldo, che resta a 30) e si riavvicina a Inter (-1) e Atalanta (-2).

SERIE A, LA CLASSIFICA

Lazio, è quarto posto: che esultanze per Milinkovic e Immobile!

Joao Pedro, gol annullato. Immobile ci prova

Inzaghi in difesa ritrova Patric dopo la squalifica, mentre in mezzo al campo rientrano Luis Alberto e Jony. Attacco confermato con Immobile e Caicedo. Dall'altra parte, Zenga risponde con Simeone e Joao Pedro in avanti. Il brasiliano parte forte e nei primi 8' crea due grandi occasioni da gol. Prima segna una bellissima punizione dai venti metri, ma l'arbitro annulla perché era indiretta. Poi di testa sfiora la traversa. La Lazio si spaventa, si scuote e trova un Cragno in grande serata. Contro un Lazzari scatenato, il portiere rossoblù compie tre ottimi interventi, ma è su Luis Alberto e Immobile che si supera con due parate eccezionali.

Diletta Leotta show all'Olimpico per Lazio-Cagliari

Apre Simeone, ribaltano Milinkovic e Immobile

Dopo 20' a grande ritmo, la squadra di Inzaghi rifiata e il Cagliari torna pericoloso. Al 31' Strakosha è attento su Ionita, mentre al 41' Simeone tutto solo sbaglia di testa sprecando un'enorme occasione. La squadra di Zenga ci crede e nel finale sblocca: Simeone tira dal limite, un tocco di Luiz Felipe beffa Strakosha. La Lazio reagisce subito e in avvio di ripresa pareggia con un bellissimo esterno destro da fuori area di Milinkovic. Il Cagliari soffre, Cragno compie altri due grandi interventi su Luis Alberto e Immobile ma non può fare nulla al 15' sul sinistro in diagonale del bomber laziale. Passata in vantaggio, la Lazio è brava nel gestire il gioco, sfiora più volte il terzo gol e conquista i tre punti che servivano per blindare il quarto posto.

LAZIO-CAGLIARI, TABELLINO E STATISTICHE