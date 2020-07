Inter-Napoli senza Gagliardini e Mertens. Tutti gli squalificati

ROMA - Sono quattro i giocatori fermati, per un turno, dopo le partite di Serie A giocate tra ieri e venerdì. Tutti sono incorsi in un cartellino giallo essendo già diffidati. Si tratta di Daniele Dessena (Brescia), Roberto Gagliardini (Inter), Dries Mertens (Napoli) e Rafael Toloi (Atalanta). Una giornata di squalifica e multa di 5.000 euro per Stefano Mazzoni, medico sociale del Milan, per aver "contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose".

Hysaj e Allan per la festa del Napoli: Sassuolo ko e con quattro gol annullati!