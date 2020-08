Ecco la nuova Serie A, si parte il 19 settembre

ROMA - È finalmente completo il quadro delle squadre che prenderanno parte al campionato di Serie A 2020-21. Dopo il Benevento di Pippo Inzaghi e il Crotone, è lo Spezia l'ultima formazione della cadetteria promossa nel massimo campionato. Grazie al miglior piazzamento in classifica nella regular season, la squadra di Vincenzo Italiano supera quella di Nesta nella finale playoff. Benevento, Crotone e Spezia prenderanno dunque il posto di Spal, Brescia e Lecce retrocesse. La squadra da battere rimane la Juve che, in questa stagione ha sollevato il nono scudetto consecutivo. Dopo questa annata travagliata e il lungo stop per l'emergenza Coronavirus, la Serie A 2020-21 partirà il 19 settembre, mentre l'ultima giornata si disputerà il 23 maggio. Poi sarà tempo di Nazionale, con gli azzurri di Roberto Mancini che si presentano ai nastri di partenza degli Europei con grande entusiamo. Si giocherà anche il 3 gennaio, mentre saranno cinque i turni infrasettimanali, più quello di mercoledì 6 gennaio.

Ecco le 20 squadre della Serie A 2020-21

Atalanta

Benevento

Bologna

Cagliari

Crotone

Fiorentina

Genoa

Inter

Juventus

Lazio

Milan

Napoli

Parma

Roma

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

Verona