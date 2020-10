Cts, Braconaro: "E' nei poteri delle Asl vietare le trasferte a una squadra"

ROMA - Membro del Comitato Tecnico Scientifico, Francesco Braconaro, parlando a Radio Kiss Kiss, ha ribadito alle accuse volte da Vincenzo De Luca a Juventus e Figc: "A differenza di quello che dice il governatore della Campania, il protocollo non è un atto privato, perché ha ricevuto l'approvazione anche del Ministero della Salute ed è stato validato dal Cts, che è un organo governativo. Non dico che De Luca stia sbagliando, ma il protocollo non è di sicuro un atto privato: stiamo ragionando sulla sua applicazione".

Sul possibile contrasto tra politica e sport, Braconaro dice la sua: "Per me non c'è conflitto, le Asl dipendono dalle regioni e detengono specifiche competenze: nella circolare del 18 giugno scorso veniva sottolineato il loro ruolo di sorveglianza. Il calcio non è sopra a tutto, impedire la trasferta di una squadra è nei poteri di una Asl".