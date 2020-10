Juve-Napoli, De Luca attacca: "Sentenza limpida come bagna cauda"

NAPOLI - Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania intervenuto a "Che Tempo che fa, è tornato sulla dibattuta vicenda di Juventus-Napoli: "La sentenza é limpida come una scodella di bagna cauda. E' stata un altra dimostrazione dell'Italia del mezzo-mezzo, che non decide mai cose chiare e fino in fondo. Hanno creato una situazione talmente confusa per cui un accordo fra privati dovrebbe prevalere sulle disposizioni sanitarie del Ministero della Salute. Queste sono cose da circo equestre, non da Nazione seria. L'Asl di Napoli ha fatto il suo dovere, riservando ai giocatori azzurri ciò che spetta a tutti i cittadini campani".