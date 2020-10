Roma-Benevento 5-2, il tabellino

ROMA - Botta e risposta all'Olimpico tra Roma e Benevento: la squadra di Fonseca va in svantaggio dopo 5' per il gol dell'ex Caprari, poi Pedro e Dzeko ribaltano il risultato. Nella ripresa Lapadula pareggia per i sanniti dopo essersi fatto parare un calcio di rigore da Mirante. Da quel momento in poi è monologo romanista: Veretout segna un penalty, Dzeko fa doppietta e il subentrato Carles Perez chiude il pokerissimo dopo un grande slalom.

ROMA-BENEVENTO 5-2: NUMERI E STATISTICHE

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez (33' st Kumbulla); Santon (28' st Bruno Peres), Veretout (28' st Villar), Pellegrini, Spinazzola; Pedro (33' st Perez), Mkhitaryan; Dzeko (39' st Mayoral). A disposizione: Pau Lopez, Boer, Fazio, Jesus, Calafiori, Darboe, Zalewski. Allenatore: Fonseca

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Foulon (41' st Maggio); Ionita, Schiattarella (37' st Hetemaj), Dabo (31' st Improta); Iago Falque (1' st Insigne), Caprari; Lapadula (37' st Sau). A disposizione: Manfredini, Tuia, Basit, Dabo. Allenatore: Inzaghi

ARBITRO: Ayroldi di Molfetta

MARCATORI: 5' pt Caprari (B), 31' pt Pedro (R), 35' pt Dzeko (R), 10' st Lapadula (B), 24' st rig. Veretout (R), 32' st Dzeko (R), 44' st Perez (R)

NOTE: Al 47' pt gol annullato dal Var a Mkhitaryan (R) per fuorigioco. Ammoniti: Ibanez, Veretout, Santon (R); Schiattarella, Foulon (B). Recupero: 3' e 3'