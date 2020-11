Torino-Lazio 3-4: Immobile e Caicedo regalano un'incredibile vittoria ad Inzaghi!

ROMA - Una vittoria clamorosa, arrivata al termine di una sfida infinita. La Lazio di Inzaghi supera per 4-3 il Torino riscoprendo il carattere mai domo che aveva messo in scena per tutta la passata stagione. I biancocelesti erano sotto nel risultato al 95’. Poi i gol di Immobile e Caicedo negli ultimi tre minuti di recupero hanno ribaltato tutto rilanciando la stagione Lazio e mandando in estasi i suoi tifosi.

Grande equilibrio nel primo tempo

I ritmi del primo tempo sono gradevoli ma non altissimi. Un sostanziale equilibrio resiste per tutta la frazione. Dopo dieci minuti di studio la prima occasione da gol arriva dai piedi di Verdi che su punizione non indovina la porta da distanza proibitiva. La replica della Lazio arriva poco dopo e si trasforma nel gol del vantaggio. Grande lancio di Milinkovic per Muriqi che gira in area: Patric appoggia indietro per l’accorrente Pereira che fa gol alla prima da titolare in Italia. Il vantaggio biancoceleste scuote i granata che reagiscono immediatamente. Passano solo cinque minuti e il risultato torna in equilibrio. Prima Linetty crea scompiglio in area laziale con una serpentina neutralizzata da Reina, poi dall’angolo che ne scaturisce è Bremer a colpire di testa in modo vincente approfittando dell’errore di posizionamento di Acerbi. Le emozioni non sono affatto finite qui. Tre minuti dopo il pari granata è Patric a fallire una colossale palla gol su un cross pregevole di Muriqi. La chance fallita costa cara alla squadra di Inzaghi che sulla ripartenza del Torino subisce un rigore deciso dall’arbitro Chiffi per un atterramento di Belotti in piena area dopo un contatto con Pereira. Dal dischetto il Gallo non perdona e sigla il sorpasso dei padroni di casa. Le emozioni del primo tempo si concludono qui, dopo un paio di tentativi di Pereira dalla distanza fuori misura.

Lazio, Caicedo ti manda in orbita! 4-3 al Torino in rimonta

Ripresa, che rimonta clamorosa per la Lazio!

La ripresa comincia con Akpa Akpro e Lucas Leiva in campo. L’inizio della Lazio è arrembante e dopo quattro minuti arriva il pari. Merito di una intelligente punizione di Miliknovic-Savic dal limite che beffa il colpevole Sirigu sul proprio palo. Il Torino prova l’ennesima reazione ma al 56’ è incredibile l’errore di Verdi che davanti alla porta sguarnita su un grande assist del solito Belotti, riesce a colpire il palo. Di occasioni da gol non se ne vedono molte ma quelle che arrivano sono clamorose. Cinque minuti dopo l’errore di Verdi è Akpa Akpro a vedersi ribattere la propria conclusione sulla linea di porta da Lyanco. Inzaghi inserisce Immobile nell’ultima mezz’ora e Caicedo poco dopo. Negli ultimi venti minuti gli ospiti cercano con maggior insistenza il gol decisivo mentre i granata, esausti, sembrano accontentarsi del punto. Belotti è costretto a dare forfait per un problema muscolare al 76’, al suo posto dentro Bonazzoli. Nell’assalto finale laziale si sente terribilmente l’assenza di Luis Alberto e la sua qualità di trovare spazi giocabili in mezzo al traffico. Immobile riceve pochissimi palloni giocabili, Milinkovic è stanco. All’88’ arriva la doccia fredda per Inzaghi. A tradirlo è Hoedt che si fa soffiare un pallone clamoroso in difesa da Lukic su una rimessa laterale: per il trequartista è un gioco da ragazzi battere Reina e portare sul 3-2 i granata. Finita? Nemmeno per sogno. La Lazio si riversa con tutte le sue forze residue a caccia del pari che arriva in pieno recupero su rigore, assegnato dall’arbitro Chiffi con l’aiuto del Var (dopo tre minuti di stop) per un tocco di braccio di N’koulou su tiro di Immobile. Dal dischetto l’attaccante non spreca e riporta in equilibrio una sfida infinita che prima dei titoli di coda regala un altro incredibile colpo di scena. Punizione per la Lazio, tutti in area di rigore e Caicedo che in mischia al 98’ infila la porta di Sirigu. E’ l’estasi laziale per una vittoria pazzesca, arrivata all’ultimo assalto.