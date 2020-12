Diretta Genoa-Juve ore 18: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming

GENOVA - La corsa della Juventus, distante sei lunghezze dal Milan in testa al campionato di Serie A, riparte dal Luigi Ferraris contro il Genoa. I bianconeri di Pirlo sono reduci dalla sofferta vittoria in rimonta con il Torino, maturata grazie alle reti di McKennie e Bonucci, e dal convincente 3-0 inflitto al Barcellona al Camp Nou, mentre i rossoblù vengono dal clamoroso 1-1 con la Fiorentina (pari beffa di Milenkovic al 98') ed occupano la terz'ultima posizione in classifica. Andrea Pirlo, nella conferenza stampa della vigilia, è stato chiaro: "Dimentichiamo in fretta il successo in Champions".