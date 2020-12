Diretta Bologna-Roma ore 15: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

BOLOGNA - Dopo la sconfitta indolore in Europa League contro il Cska Sofia, la Roma di Paulo Fonseca, alle ore 15, fa visita al Bologna di Sinisa Mihajlovic nell'11° turno del campionato di Serie A. I giallorossi cercano i tre punti dopo lo 0-0 e le tante polemiche per alcuni episodi arbitrali contro il Sassuolo. Di fronte ci sarà un Bologna in netta ripresa. I felsinei, infatti, dopo aver conquistato sei punti nelle prima sette giornate, negli ultimi tre match hanno prima battuto Sampdoria e Crotone, poi il ko al Meazza contro l'Inter. La formazione di Fonseca, attualmente a quota 19 punti in classifica, è stata momentaneamente scavalcata dal Verona, vittorioso all'Olimpico contro la Lazio. Dalla stagione 2009/10 ad oggi, solo contro Juventus e Inter (sette) il Bologna ha perso più gare casalinghe di Serie A che contro la Roma (sei ko in 10 sfide, a fronte di una vittoria e tre pareggi).