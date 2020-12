Diretta Fiorentina-Verona ore 15: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

FIRENZE - Ancora a secco di vittorie in campionato da quando è tornato sulla panchina della Fiorentina, Cesare Prandelli cerca la prima gioia stagionale contro un Verona dalla doppia faccia nell'ultima settimana: gli scaligeri di Juric hanno vinto sul campo della Lazio per 2-1, una settimana fa, per poi farsi battere con lo stesso punteggio in casa, mercoledì sera, dalla Sampdoria di Ranieri. Il match del Franchi apre il programma della 13ª giornata di Serie A. Nella scorsa stagione il Verona vinse al Bentegodi contro la Fiorentina per 1-0 per poi pareggiare 1-1 in Toscana. Andando più indietro nel tempo, si trovano due clamorosi successi esterni: il 10 settembre 2017 i viola di Pioli si imposero per 5-0 sul campo dell'Hellas di Pecchia, ma al ritorno, il 28 gennaio 2018, il Verona si prese la rivincita piegando 4-1 la Fiorentina al Franchi.