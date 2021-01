Cassano show: "Milik? Juve e Inter possono". E sul Milan...

ROMA - Quando c'è Cassano sulla BoboTv non mancano di certo gli argomenti, soprattutto dopo il big match di San Siro tra Milan e Juve vinto dai bianconeri per 3-1 grazie alla doppietta di Chiesa e alla firma di McKennie. Proprio sulla sfida tra Pioli e Pirlo è arrivato il commento del talento barese: "Sono sempre carico e aggressivo, non sono un mago, vado a studiare le squadre e la Juve resta la squadra da battere in assoluto. Il Milan però è squadra e con tutte le difficoltà, con le 7 assenze, con Calabria a centrocampo ha fatto una partita da squadra. Pioli ha fatto l'analisi perfetta, fino all'1-1 c'è stata partita poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe. La Juve ha grandi meriti però adesso voglio vedere nelle prossime giornate la reazione dei rossoneri". Poi ha aggiunto un altro pensiero, più pungente: "La Juve anche aveva assenza importanti, ma ha 25 giocatori che sono bravi. Tutti di altissimo livello, infatti la Juve ieri ha vinto la partita mettendo Kulusevski e McKennie pur avendo Ronaldo in giornata no. Dybala e Chiesa erano ingiocabili, hanno asfaltato Theo Hernandez. Il Milan ha messo il figlio di Maldini e Colombo, così fai fatica. Stanno facendo bene, ma se devi vincere un campionato e le partite i campioni vengono fuori".