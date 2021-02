Verona, un positivo al Covid nella squadra: stasera c'è la Juve

A poche ore da Verona-Juventus, la società veneta pubblica sul sito ufficiale un comunicato che preoccupa e non poco i tifosi di entrambe le squadre: "In seguito ai test diagnostici effettuati, comunica che un componente del cosiddetto ‘gruppo squadra’ è risultato positivo al Covid-19. L’intero gruppo squadra seguirà le procedure previste dal protocollo sanitario." Non è chiaro se si tratti di un giocatore perché non sono stati fatti nomi. A questo punto si aspettano i convocati per saperne di più.