Chiacchio: "Sentenza di Lazio-Torino è inoppugnabile"

NAPOLI - Eduardo Chiacchio, legale del Torino, intervistato da Radio Punto Nuovo ha parlato del caso Lazio-Torino: “Io ho sempre il vanto di aver proposto l'avv. Enrico Lubrano al presidente De Laurentiis, nel 2005 poi furono operate altre scelte e il mio rapporto col Napoli s'interruppe. Ma sono felice che il presidente abbia richiamato Lubrano". Il patron della Lazio Lotito non accetterà tanto facilmente la scelta del tribunale: "Io posso solo dire che qualunque parte soccombente in un giudizio ha il legittimo diritto di impugnare la sentenza nei gradi successivi se previsti. Se la Lazio vuole impugnare questa decisione, può legittimamente esercitare il suo giudizio. A mio avviso siamo davanti ad una sentenza con motivazioni inoppugnabili che rendono giustizia all situazione che si era creata. Per cui ritengo - anche se tutti possono esercitare il diritto d’appello - che il margine di impugnazione non sia per nulla ampio".