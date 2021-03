Il Benevento strega la Juve: pazza gioia nello spogliatoio e sui social

"Immensi". Questa è l'unica parola scelta dal profilo Twitter del Benevento per festeggiare l'impresa in casa della Juventus. Una partita da sogno che rende felice non solo la società, ma una città intera e consacra Gaich come talismano salvezza, una salvezza che iniziava a tormentare i tifosi dopo le ultime opache prestazioni.

Juve, beffa "mondiale" Invece ecco il ritorno alla vittoria contro la big per eccellenza; una vittoria che mancava dal 6 gennaio e da ben 11 partite; una vittoria che ha scatenato la festa nelle case dei tifosi in piena zona (giallo)rossa, nello spogliatoio dello Stadium e anche sui social. L'impresa del Benevento ha letteralmente fatto il giro del mondo, fino a conquistare le prime pagine dei siti di tutto il mondo, da quella di As in Spagna fino a quella di Olé in Argentina.