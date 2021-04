Diretta Cagliari-Parma ore 20.45: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

Cagliari-Parma, alla Sardegna Arena va in scena lo scontro diretto per la salvezza. "Ho fiducia, crediamo nell'obiettivo - ha detto Leonardo Semplici nella tradizionale conferenza stampa della vigilia - vogliamo smentire tutto quello che stanno dicendo di noi. Sono convinto che possiamo lottare fino alla fine”. “Non è una partita normale, è la partita - ha dichiarato invece D’Aversa - è quella che permetterà ad una delle due squadre di affrontare le altre restanti gare in una certa maniera per cercare di fare risultato. Chi uscirà vincitore credo affronterà il seguito del cammino con una prospettiva diversa”.