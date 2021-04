Diretta Spezia-Inter ore 20.45: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LA SPEZIA - Dopo il pareggio 1-1 nel big match del turno scorso col Napoli, l'Inter di Antonio Conte va a far visita allo Spezia nel turno infrasettimanale valido per la 32ª giornata. I nerazzurri, coi soli Kolarov e Vidal fermi ai box, si affideranno alla formazione tipo per portare via dalla Liguria tre punti fondamentali per la volata scudetto. Il pari con la squadra di Gattuso ha interrotto una striscia di 11 vittorie consecutive, che Conte vuole assolutamente riprendere per portare a casa uno scudetto che manca da Appiano Gentile dal 2010. Dall'altro lato lo Spezia di Italiano che, dopo la sonora sconfitta subìta a Bologna per 4-1 nello scorso turno, è al 15° posto con 32 punti, e al Picco cerca un risultato importante per solidificare la sua posizione in zona salvezza: i liguri sono infatti a sette lunghezze dal terz'ultimo posto del Cagliari e con una vittoria probabilmente getterebbero il mattone definitivo per la permanenza in serie A.