"Napoli-Lazio? In palio punti per sanare la stagione"

NAPOLI - "Demme e Luis Alberto fuori? Due assenze importanti, quella di Luis Alberto un po' di più. Lui è la mente dalla trequarti in su e una sua defezione sarebbe un male. Però potrebbe giocare perché in effetti ha sopportato lo stesso malanno già precedentemente". Lo ha dichiarato, ai microfoni di Radio Marte, l'ex Lazio Pino Wilson, in vista del match di oggi tra la sua ex squadra e il Napoli: "Entrambe le squadre devono raggiungere un obiettivo che potrebbe sanare la stagione, il pareggio con una vittoria dell'Atalanta a Roma. Lotito e De Laurentiis? Con loro sicuramente non ci si annoia, sanno fare i fuochi d'artificio. Farris? Persona preparata, molto affiatato con Simone Inzaghi".