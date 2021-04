Diretta Inter-Verona ore 15: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

MILANO - Dopo i due pareggi ottenuti sui campi di Napoli e Spezia l' Inter di Antonio Conte, capolista a +10 sul Milan (impegnato nel posticipo di domani in casa della Lazio ) e a +11 su Atalanta e Juventus , vuole tornare al successo per riprendere la sua corsa verso lo scudetto . A otto turni alla fine del campionato i nerazzurri ospitano oggi (domenica 25 aprile, ore 15) a San Siro il Verona di Juric, reduce invece da tre ko di fila e a caccia di riscatto.

Come vedere in tv e in streaming Inter-Verona

Inter-Verona è in programma alle ore 15 allo stadio 'Meazza' di Milano e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Dazn 1 (canale 209 di Sky).