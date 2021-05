Torino-Parma 1-0: commento al risultato della partita

TORINO - Il Parma è in Serie B, il Torino si avvicina sempre di più alla salvezza. È questo il verdetto del campo nel posticipo della 34ª giornata di Serie A allo stadio Olimpico Grande Torino. A decidere la gara è il gol nella ripresa del terzino kosovaro Vojvoda. I granata colpiscono anche due legni, con Ansaldi e Belotti (per il Gallo anche un gol annullato per posizione di fuorigioco). Il Toro sale così a quota 34 punti, agganciando in classifica lo Spezia in 15ª posizione. I granata dovranno ora sfida Verona, Milan, Spezia e Benevento oltre al recupero del match contro la Lazio (18 maggio). La formazione di D'Aversa, invece, incassa la 20ª sconfitta in questa terribile stagione che li constringe a ripartire dalla cadetteria dopo tre stagioni consecutive in massima serie. Dopo il Crotone, i ducali sono la seconda formazione a retrocedere ufficialmente in B.

Classifica Serie A Torino-Parma: le scelte di Nicola e D'Aversa Davide Nicola schiera i suoi con il solito 3-5-2. Tre i cambi rispetto alla gara di lunedì scorso contro il Napoli. Due obbligati, con Baselli e Lukic al posto degli squalificati Verdi e Mandragora, mentre il quinto di destra non è Singo ma Vojvoda, con Ansaldi sull'altra fascia. Confermati poi Izzo, Nkoulou e Bremer davanti a Sirigu, Rincon interno di destra e la coppia Belotti-Sanabria terminali offensivi. Tanti, invece, gli avvicendamenti in casa Parma, con D'Aversa che mette in campo i ducali con il consueto 4-3-3 cambiando però diversi interpreti rispetto al ko interno contro il Crotone (4-3) dello scorso turno. Davanti a Sepe la linea difensiva è composta da Laurini, Bruno Alves, al rientro dopo oltre due mesi (l'ultima gara del portoghese risale al 21 febbraio, 2-2 contro l'Udinese), Dierckx e Giuseppe Pezzella. In mezzo al campo Hernani, Brugman e Grassi alle spalle del tridente offensivo composto da Kucka, Cornelius e Gervinho. Torino in campo per onorare le vittime di Superga La squadra di Davide Nicola, caricata dai numerosi tifosi accorsi ieri al Filadelfia, gioca un match importantissimo in chiave salvezza alla vigilia di una data scolpita nella memoria e nel cuore di tutti i tifosi granata e non solo: 4 maggio 1949, 72° anniversario della Tragedia di Superga, quando il Grande Torino, quello del quarto d'ora granata, del capitano Valentino Mazzola, finì tragicamente la sua corsa sulla collina di Superga. In Curva Primavera, ormai da troppo tempo vuota per i divieti dovuti alla pandemia da Coronavirus, campeggiano due striscioni: "4-5-1949, 4-5-2021, Onore agli Invincibili", "Quando indossate la maglia del Toro pensate a loro sempre". C'è dunque da onorare la storia in campo.

Traversa di Ansaldi. Entra Kurtic al posto di Brugman Partono meglio gli ospiti, mentre il Toro sembra piuttosto contratto. A scuotere i granata ci pensa Lukic al 12', che dopo una bella sgroppata serve Belotti che di prima intenzione calcia fuori. Passa appena un minuto e c'è anche la prima occasione per il partner d'attacco del Gallo, Tonny Sanabria, che devia di testa un bel cross di Ansaldi dall'out di sinistra non riuscendo però, anche in questa occasione, a inquadrare lo specchio della porta. Il Parma risponde al 23' con un'incornata di Cornelius che finisce alta. Nell'azione seguente il Torino va vicinissimo al gol con Ansaldi: l'argentino raccoglie una respinta con i pugni di Sepe su cross di Vojvoda e lascia partire una botta di sinistro dal limite che scheggia la traversa. Al 32' D'Aversa è costretto a operare il primo cambio, con Kurtic che prende il posto di Brugman, colpito duramente nei primi minuti di gara. Brivido per gli ospiti nell'ultimo pallone del primo tempo, con Bremer che anticipa Sepe, uscito male, senza trovare però lo specchio della porta.