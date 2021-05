Napoli-Udinese 5-1: commento al risultato della partita

Napoli, manita da Champions

Con l’Udinese il Napoli ha dato un’altra dimostrazione di forza e di maturità, ha gestito la partita con sicurezza e ha concesso all’Udinese una sola sbavatura, quella che ha portato al gol del momentaneo 2-1 di Okaka. Prima però avevano aperto le danze Zielinski, bravo a sfruttare un’invenzione di Osimhen, e Fabian Ruiz, con un fantastico sinistro a giro. Ad archiviare la pratica ci hanno pensato poi Lozano, spietato in pressing e arrivato a 11 gol, Di Lorenzo, abile in mischia a sfruttare una corta respinta di Musso su Manolas, e Insigne in pieno recupero (per il capitano 18 gol in campionato). Il risultato poteva essere anche più largo: Osimhen meritava di scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori dopo aver creato diverse occasioni, Di Lorenzo si è mangiato un gol solo davanti alla porta e lo stesso Insigne ha colpito una clamorosa traversa.

Napoli, altra prestazione da applausi

Gattuso ha avuto in generale buone indicazioni dalla squadra e con le 5 reti realizzate ha raggiunto il traguardo dei 100 gol stagionali fra campionato (83) e coppe (17). In difesa ha concesso le briciole grazie all’attenzione di Rrahmani e Manolas, ma anche grazie alla buona prestazione di Bakayoko, sempre puntuale e bravo davanti in pressing e in fase di interdizione. Osimhen, anche se non ha segnato, ha giocato un’altra partita ricca di contenuti, di accelerazioni e di buone giocate, ed è stato sostituito nella parte finale solo perché Gattuso temeva un giallo e una squalifica (è diffidato). Sempre fra i migliori Insigne, positiva anche la prestazione di Lozano, al rientro fra i titolari. Ora il Napoli potrà concentrarsi sulla difficile trasferta di domenica a Firenze, che - come successe nella stagione d’oro di Sarri - arriverà dopo un sabato in cui si giocherà Juve-Inter. In palio non c’è il tricolore come tre anni fa, ma la partita sarà ancora una volta decisiva.

Classifica Serie A